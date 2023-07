Saisonstart 2. Liga: Meister, Nationalspieler, Europacupsieger

Welche Clubs setzen auf neue Trainer?

Gleich 16 Clubs starten mit ihren bisherigen Cheftrainern in die neue Spielzeit. Vor einem Jahr waren es noch drei Vereine, 2021 sogar acht. Beim 1. FC Nürnberg ist Cristian Fiel vom Co- zum Chefcoach aufgestiegen. Eintracht Braunschweig setzt auf den ehemaligen Rostocker Jens Härtel als neuen Trainer. Der älteste Chefcoach ist Alois Schwartz (56) von Hansa Rostock, der jüngste Fabian Hürzeler (30) vom FC St. Pauli.

Wer überträgt die Spiele im TV?

Der TV-Sender Sky hat die Rechte an allen Spielen und bietet diese auch in der Konferenz an. Sat.1 zeigt zudem auch das Auftaktspiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 am Freitagabend (20.30 Uhr). Auch das jeweilige Samstagabendspiel (20.30 Uhr) wird zusätzlich bei Sport1 gezeigt. Am ersten Spieltag wird das die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC sein.

Was ist neu in dieser Saison?

Fortuna Düsseldorf gibt's umsonst. Zumindest dreimal in dieser Saison. Bei den Heimspielen gegen den 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig und den FC St. Pauli dürfen die Zuschauer ohne Eintrittsgeld in die Düsseldorfer Arena. Unter dem Motto "Fortuna für alle" starten die Rheinländer dieses Pilotprojekt unter Mithilfe von dafür gewonnen Sponsoren. Ziel sei es, zukünftig sogar alle Spiele als Freispiele anzubieten.