Sallneck: Auf dem Bauernhof werden Erinnerungen wach

Harte Zeiten

Ein Erlebnis ist Erna Salzmann besonders in Erinnerung geblieben: Als Kind musste sie liegengebliebene Ähren auf einem gerodeten Feld sammeln. Als sie einiges beisammen hatten, schimpfte der Bauer sie aus und nahm ihnen die Ähren wieder ab. Mit leeren Händen mussten sie nach Hause gehen. Darin waren sich alle Teilnehmer sich einig: So schön es damals war, so hart war es auch.

Elsbeth Dreher, Bäuerin auf dem Dreher-Hof, und Tina Dreher-Graf erzählten von der heutigen Landwirtschaft. Die Technik habe vieles verändert, gleichgeblieben ist aber nach wie vor: „Bauer sein ist kein Beruf, sondern Berufung“, so Dreher-Graf. Eine, die von Sonntag bis Sonntag geht. Ebenfalls gleich: „Die Familie muss dran glauben“, so Dreher-Graf. Auch heute werden viele Hände noch benötigt und in Urlaub fahren ist vom Wetter abhängig. Vom schlechten wohl gemerkt, bei gutem geht die Heu-Ernte vor.

Im Stall warteten schon Bruno und Rosa auf die Gäste. Das Ziegenpärchen ist als lebender Rasenmäher auf dem Hof unterwegs und wartete schon ungeduldig auf Futternachschub. Auch die Kühe freuten sich über das frische Heu, besonders zwei wenige Wochen alte, kleine Kälber sorgten für Begeisterung.