Eine schwarze Harley-Davidson Streetglide ist am Donnerstag zwischen 1.15 und 10 Uhr in Sallneck vor einem Haus in der Straße „Buchenacker“ entwendet worden, teilt die Polizei mit. Der Diebstahlschaden soll 40 000 Euro betragen. Zum Abtransport des Motorrads könnte ein Fahrzeug benutzt worden sein. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen. Es bittet unter Tel. 07621/176-0 um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, insbesondere verdächtiger Fahrzeuge oder anderer sachdienlicher Hinweise.