Sallneck: Räte diskutieren über Windräder

Das Interesse an der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats in Sallneck war relativ gering. Ob es am Desinteresse der Sallnecker Bürger am Thema Windkraft lag oder an der mangelnden Bekanntheit der Tagesordnung lässt sich nur mutmaßen – in der Ankündigung zur Sitzung im Vorfeld hieß es lediglich: „Die Tagesordnung wird an der Anschlagtafel beim Dorfgemeinschaftshaus Sallneck bekanntgegeben.“ Neben Gemeinderat Daniel Dreher hatten nur zwei Einwohner den Weg ins Dorfgemeinschaftshaus gefunden.