Sallneck: Senioren lernen „Neues für alte Hasen“

Die Fahrschullehrerin führte auch mit weiteren Ausführungen in die Region und vor die Haustür: Wer etwa an der Höllsteiner B 317-Unterführung nach Steinen an Wimpel denkt, täusche sicht: Es seien Haifischzähne, die in die Liste der Markierungen Einzug hielten, und Schutz für Fußgänger und Radler bieten sollen.