Salzburg Laiendarsteller retten Bühnenversion von Haneke-Film

In der Bühnenfassung des Kammerspiels um Partnerschaft, Alter, Krankheit und Sterbehilfe zeigte sich das Publikum am Sonntag vor allem von den Laiendarstellern berührt, die ihre sehr persönlichen Erfahrungen mit diesen Themen schilderten. Ab Oktober ist das Stück in den Münchner Kammerspielen zu sehen.

Die deutsche Regisseurin Karin Henkel legt sich die Latte gerne sehr hoch. Vor zwei Jahren nahm sie sich bei den Salzburger Festspielen zwei Königsdramen von Shakespeare vor und verarbeitete sie erfolgreich in einem neuen Stück namens "Richard The Kid & The King".