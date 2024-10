Salzert-Brettli: Wo ist der Lottogewinner Onkel Erwin?

Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen, sagt der Volksmund. Und mancher Leser wird diese Weisheit aus eigenem Anschauen bestätigen können. Dieses Thema hat das Salzert-Brettli auf witzig-satirische Weise zum Thema seiner diesjährigen Produktion gemacht.

Die Familie

Kernzelle der „Familie“ sind die beiden Halbschwestern Elvira Kröger (Gabi Nicklas) und Beata Schneider (Clarissa Eschrich). Man könnte sagen, dass sich die Halbschwestern nicht das Schwarze unter den Fingernägeln gönnen. Elvira stilisiert ihren Ehemann Ernst (Martin Schade) zum Abteilungsleiter, obwohl er einfacher Angestellter ist. Eigentlich möchte Ernst nur in Ruhe die Fußballergebnisse verfolgen, aber seine Frau Elvira bringt ihn auf Trapp. Trotz der einfachen Verhältnisse leisten sie sich die Putzfrau Pahlke (Nadine Barnickel). Und Beata gibt ihren Mann Hubert (Kevin Hils) als Professor aus, der bei einer großen Ausgrabung mitwirkt. So gaukelt jeder jedem großartige Lebensverhältnisse vor, obwohl man gerade so eben über die Runden kommt.