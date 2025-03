Samba-Paraden Spektakel am Zuckerhut: Karnevalsumzüge im Sambodrom in Rio

Es gab aber auch einige Ausnahmen: So nahm die Schule "Mocidade Independente de Padre Miguel" die Zuschauer mit auf eine Reise durch den Weltraum. Die Schule "Paraíso do Tuiuti" zeigte eine Darstellung über die erste dokumentierte transsexuelle Frau in Brasilien und machte auf den Kampf gegen die Diskriminierung dieser Menschen aufmerksam. Brasilien ist weltweit das Land mit den meisten Morden an transsexuellen Menschen. Das zeigt eine Statistik der Organisation Transgender Europe, die die weltweite Gewalt gegen diese Menschengruppen dokumentiert.

Top-Schulen treten erstmals an drei Tagen auf

Erstmals sind in diesem Jahr die Top-Schulen auf drei Tage verteilt aufgetreten - nämlich am Sonntag, Montag und Dienstag. So konnten sich mehr Menschen das Spektakel anschauen und die Schulen traten auch länger auf. Am Freitag und Samstag traten in zwei Gruppen die Schulen auf, die sich um den Aufstieg in die Eliteklasse bewerben. Am Mittwoch kürt eine Jury, die wie beim Eiskunstlauf Noten vergibt, die Siegerin.