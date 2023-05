Sammeln in Brombach Umweltschutz fängt vor Ort an – Schüler in Aktion

In der Schöpflin Schule herrschte Ende April über mehrere Tage Entrüstung und Unverständnis über den von den Kindern gefundenen und aufgesammelten Müll – etwa im Wald oder beim Spielplatzbesuch. Es stellte sich die Frage: Was tun gegen den vielen Müll in der Natur? Einen Brief schreiben an den Bundeskanzler oder lieber an das Rathaus von Brombach?

Lokal beginnen

Das Kinderparlament der Schöpflin Schule beschloss, erst einmal lokal anzufangen und schrieb einen Brief an die Ortsvorsteherin Silke Herzog. Schnell folgte eine Einladung. Die kleine Delegation aus Kindern und Lernbegleiterinnen wurde beim Termin im Brombacher Rathaus begrüßt und zum Gespräch in den Sitzungsraum, das Trauzimmer, gebeten. Hier erfuhren die kleinen und großen Gäste nicht nur von der Geschichte des Rathauses, das früher ein Wasserschloss war, sondern erhielten auch Antworten auf viele Fragen rund um das Thema „Heirat“ und die Aufgaben des Standesamts.