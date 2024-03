Immer wieder werde Maar auch gefragt, wann ein neues Buch über das Sams erscheint. "Ich bekomme fast täglich Kinderbriefe mit der Frage "Wann kommt ein neuer Sams-Band?"", sagte der Autor. Er habe hingegen gedacht, dass ein neuer Band "nun wirklich nicht sein muss". Deshalb habe er sich etwas anderes überlegt - und jüngst das Buch "Die Tochter der Zauberin" veröffentlicht.

Die Charaktere seines neusten Buches hat Maars Enkel Hannes gemalt. "Ich wusste, dass Hannes gut zeichnet. Er schickt mir per WhatsApp so jeden zweiten Tag eine neue Zeichnung", erzählte Maar. Früher hätten beide zusammen gezeichnet. "Ich erinnere mich an Zeiten, da saß er auf meinem Schoß - wir vor einem großen Blatt."