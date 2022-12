San Francisco Butterkekse und Heimatgefühl

"Was für ein Segen, dass Hannah übernommen hat", freut sich Brigitte Lehr. Und die Kunden stimmen ihr zu. "Es ist einfach fantastisch, dass der Laden wieder auf hat", sagt William Hall, seit den 1990er Jahren ist der Amerikaner hier Kunde. In seinem Einkaufskorb: deutscher Kaffee, Kekse, Spätzle, Weingummis und Rübenkraut.

Seyfert mischt das Sortiment von Importware aus Deutschland mit Produkten aus der Region auf. Jeden Freitag liefert eine Konditorei in San Francisco Schwarzwälder Kirschtorte, Bienenstich, Berliner und Franzbrötchen. Samstags gibt es Brezeln von "Squabisch", einer kleinen Bäckerei in Berkeley, die auf schwäbisch-kalifornische Kost setzt. "Die Brezeln werden uns wirklich aus den Händen gerissen", meint Seyfert. Und der deutsche Metzger "Wurstmeister Benz", ein Familienbetrieb in der zwei Autostunden entfernten Sierra Nevada, liefert Leberkäse, Landjäger, Brat- und Blutwurst.

"Die Nachricht, auf die viele Kunden gewartet haben: Jetzt verkaufen wir Quark", gab Seyfert Mitte Dezember stolz auf der Instagram-Seite des Ladens bekannt. Quark ist in den USA kaum zu finden, doch auf einem Bauernmarkt spürte die Jungunternehmerin einen Käsehersteller auf.

Bis zu 20 verschiedene Sorten Stollen

Auch handgemachte Schokolade von einer Manufaktur in Erfurt will Seyfert in ihr Sortiment aufnehmen - und damit dem Hersteller Goldhelm den Markteintritt in den USA verschaffen. Waren müssen die Auflagen der US-Lebensmittelbehörde FDA erfüllen, was Importe mitunter erschwert.

In wenigen Wochen, mitten in dem turbulenten Weihnachtsgeschäft, hat die Newcomerin schnell dazugelernt. Sie habe schon viele Sachen nachbestellen müssen, um die Regale zu füllen. "Wir haben bis zu 20 verschiedene Sorten Stollen, die Kunden sind da sehr speziell", erzählt Seyfert.

Nur montags ist Ruhetag, an allen anderen Tagen ist die 37-Jährige von morgens bis abends im Einsatz. Vor allem der Ansturm am Wochenende sei "der absolute Wahnsinn". "Das fühlt sich aber nicht wie Arbeit an, das ist mein Baby", strahlt Seyfert. Sie hat schon weitere Pläne. "Wir wollen das größer aufziehen" - mit mehr Läden an anderen Standorten und Online-Verkauf.

Seyfert schwört auf Qualitätsware "Made in Germany". Viele Lebensmittel enthielten beispielsweise weniger Zucker als vergleichbare US-Produkte. Zudem würde sie gerne "ein bisschen deutsche Kultur vermitteln" - derzeit mit vielen Sorten Butterkeksen, Marzipan und Weihnachtsstollen.