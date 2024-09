Sanierungsfall in Lörracher Schule: Rostige Treppe, Wasser und zu heiße Passerelle

Stefan Schütz vom Gesamtelternbeirat begrüßte im AUT die geplanten Investitionen, da sie der Sicherheit, Funktionalität, Aufenthaltsqualität und Arbeitsplatzsicherheit beziehungsweise -qualität dienten. An der Notwendigkeit der Sanierungsmaßnahmen zweifelten auch die Ausschussmitglieder nicht, wenngleich der Ärger über die wenige Jahre nach der Generalsanierung aufgetretenen Mängel groß ist.

Kritik an Abnahme

„Es tut mir in der Seele weh, dass die Treppe nach zwölf Jahren in einem solchen Zustand ist“, sagte etwa Bernhard Escher (CDU). Fritz Böhler (Grüne) fühlte sich an die eklatanten Baumängel erinnert, die vor wenigen Jahren an der Eichendorffschule eine Komplettsanierung der Turnhalle notwendig machten. „Wie konnte man das vor zwölf Jahren abnehmen?“, legte Matthias Koesler (FDP-Piraten) mit Blick auf die Abdichtungsmängel an der THR den Finger in die Wunde. Einen kritischen Blick bei den Bauabnahmen mahnte auch Christa Rufer (SPD) an, während Thomas Vogel (Freie Wähler) als einen Grund für Baumängel den Druck auf die Preise ausmachte: „Wir sind zum Teil selbst schuld, weil wir überall sparen wollen“, so Vogel.

Laut Bürgermeisterin Neuhöfer-Avdic ist die Verwaltung „sensibilisiert“, was die Bauabnahmen betrifft. Sie bedauerte die mangelhafte Ausführung, rückte aber die Verantwortlichkeiten zurecht. Die Mängel hätten „primär mit denen etwas zu tun, die die Arbeiten ausführen“.