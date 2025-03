Satire von 1925 Schon 100 Jahre aktuell: Tucholskys "Zentrale"

Kurzzeitig war Tucholsky auch mal selbst die Zentrale

Hat Tucholsky selbst unter Zentralen gelitten? "Ja, das hat auch biografische Wurzeln, weil er Ähnliches schon im Krieg erlebt hat", sagt Frank-Burkhard Habel, Vorsitzender der Kurt-Tucholsky-Gesellschaft. "Es gibt einen Artikel, den er 1920 unter dem Titel "Die Herren Veranlasser" geschrieben hat, und da ist er auch schon darauf eingegangen, dass beim Militär eine Hierarchie besteht, die viele Unteroffiziere und dergleichen beschäftigt, ohne dass die wirklich etwas zu tun hätten."

Tucholsky war 1915 im Ersten Weltkrieg eingezogen und als Soldat an die Ostfront geschickt worden. Die meiste Zeit war er hinter der Front eingesetzt, "in der Etappe", wie es hieß. "Ich habe mich dreieinhalb Jahre im Kriege gedrückt, wo ich nur konnte", schrieb er später.

Auch der Journalist Friedhelm Greis, Autor des Tucholsky-Blogs "sudelblog.de", ist davon überzeugt, dass die Erfahrungen mit der Militärbürokratie im Ersten Weltkrieg Tucholsky stark geprägt haben.

Nach dem Krieg war Tucholsky circa ein Jahr als Jurist für eine Bank tätig. "Da hat er auch diese Hierarchien erlebt und sich darüber immer wieder lustig gemacht", so Habel. Die kleine Redaktion der "Weltbühne" mit seinem väterlichen Freund und Mentor Siegfried Jacobsohn an der Spitze war für ihn dagegen eher ein Zuhause und ein positives Gegenbeispiel. "Da hat er gesehen, dass es möglich ist, dass auch alle ein eigenes Aufgabengebiet haben können, das sie eigenverantwortlich bearbeiten und ausfüllen, dass es also auch anders geht."

Als Jacobsohn dann unerwartet in jungen Jahren starb, übernahm Tucholsky gezwungenermaßen für einige Monate die Chefredaktion der "Weltbühne", war also sozusagen nun selbst die Zentrale - der "Oberschriftleitungsherausgeber", wie er es selbstironisch nannte.

Diese Leitungsfunktion gefiel ihm gar nicht. Eine Bekannte, die ihn einige Monate später besuchte, erlebte ihn völlig verändert - antriebslos, müde, niedergeschlagen und unentwegt Männchen auf einen Block malend.

Die Redaktionsleitung sei grauenhaft, klagte er, "alles zerflattert einem unter den Fingern". Deshalb war er nur zu froh, den Chefposten nach fünf Monaten an Carl von Ossietzky abgeben zu können. Insofern: Man kann herrlich über die Zentrale ablästern - aber es selbst zu machen, ist auch keine Lösung.