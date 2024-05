Nach dem Saisonende in den deutschen Fußballligen sind zahlreiche Mannschaften und Fans an die Playa de Palma gereist, um zu feiern. Mai und Juni gelten wegen des jungen und feierwütigen Publikums als die schlimmsten Monate in Sachen Exzesse am Ballermann. Im vergangenen Jahr sorgte das Bamboleo für Schlagzeilen, als Türsteher des Lokals deutsche Urlauber mit Schlagstöcken verfolgten.