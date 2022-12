SC Freiburg Erst nach derPause stark

Aus dem Nichts gerieten die Freiburgerinnen zunächst in Rückstand. Vanessa Fürst tankte sich in der 28. Minute forsch in den Strafraum und fand in der Mitte Kapitänin Yvonne Zielinski, die sich stark behauptete und mit einem satten Schuss die unerwartete Führung markieren konnte.

Auch nach der Pause blieben die Breisgauerinnen im Vorwärtsgang und belohnten sich dann auch endlich nach einer Standard-Situation. Eine scharfe Ecke von Jana Vojtekova in der 56. Minute fand den Kopf von Riola Xhemaili, und diesmal landete der Ball auch im Netz der Gäste. Beflügelt von dem längst überfälligen Ausgleich, drückten die Gastgeberinnen weiter aufs Gaspedal und drehten innert fünf Minuten das Spiel. Nach einem Eckball jagte die Schweizerin Xhemaili den Ball in den Duisburger Kasten. Für eine Absicherung der Führung sorgte in der 68. Minute Janina Minge, die mit einem Traumtor von knapp außerhalb des Strafraums auf 3:1 stellte. In der Nachspielzeit erhöhte der SC Freiburg durch Kayikci sogar noch auf 4:1.