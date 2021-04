SC Freiburg Gäste-Blitzstart ist zu wenig

Der VfL zeigte sich jedoch nur kurz geschockt und suchte seinerseits wie erwartet sein Heil in der Offensive. In der achten Spielminute zeigte sich dann die Cleverness der Wölfinnen. SC-Schlussfrau Lena Nuding wollte einen sicher geglaubten Ball aus dem eigenen Sechzehner spielen. Dies antizipierte Ewa Pajor, die Nuding sofort anlief, den Schlag nach vorne blockte und so unglücklich angeschossen wurde, dass das Spielgerät von ihrem rechten Knie zum 1:1-Ausgleich in die Freiburger Maschen prallte.

Das Team von SC-Coach Daniel Kraus wirkte jedoch weiterhin sehr gut organisiert, verteidigte leidenschaftlich und setzte selbst ab und an gezielte Nadelstiche Richtung Wolfsburger Strafraum. Bis zur 24. Minute hielt der Freiburger Defensivriegel, ehe Alexandra Popp sich auf der linken Seite durchtankte und mit einem klugen Querpass erneut Ewa Pajor fand. Diese hatte keine Mühe, den Ball aus kürzester Distanz zur 2:1-Führung für den VfL einzuschieben.

Das Team von VfL-Trainer Stephan Lerch sorgte gleich nach Wiederanpfiff für den nächsten Aufreger. Ingrid Engen fasste sich ein Herz, zog ab, und erneut hatte der Sport-Club „Pfostenglück“ welches den dritten Treffer für die Wolfsburgerinnen verhinderte.

Zehn Minuten später baute der VfL dann doch seine Führung aus. Svenja Huth wurde im Freiburger Strafraum von Felicitas Rauch per Steckpass bedient, umkurvte die herauseilende Lena Nuding und schob aus spitzem Winkel zum 3:1 für den VfL ein. Wer nun aber dachte, dass die Partie entschieden wäre, wurde in der 75. Spielminute eines Besseren belehrt. Nach einem Eckball von der linken Seite nickte die am zweiten Pfosten stehende SC-Spielerin Janina Minge zum 2:3 aus Freiburger Sicht ein.

SC-Trainer Daniel Kraus zum Match: „Nach perfektem Beginn war es natürlich um so ärgerlicher, dass wir Wolfsburg einen einfachen Ausgleichstreffer ermöglichten. Wir haben uns zu wenig getraut, selbst Fußball zu spielen, hatten zudem viele leichte Ballverluste und mussten dementsprechend viel verteidigen. In Halbzeit zwei haben wir das wesentlich besser gemacht und sicherlich auch ein wenig Glück beim 2:3 gehabt. Letztlich ging der Sieg der Wolfsburgerinnen in Ordnung, war am Ende eines interessanten Spiels nicht unverdient.“