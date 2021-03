SC Freiburg Kraus-Elf bucht Ticket für das Halbfinale

Die Freiburgerinnen startete gut in die Partie und erarbeiteten sich viel Ballbesitz. Dass die Brandenburgerinnen über eine äußerst effiziente Offensive verfügen, stellten sie in der 24. Minute unter Beweis. Ein lang geschlagener Ball von Marie Höbinger fand Selina Cerci, die alleine vor SC-Keeperin Lena Nuding auftauchte. Cerci bewahrte die nötige Ruhe und netzte überlegt zur 1:0-Führung für die Gäste ein.

Der Sport-Club zeigte sich jedoch nicht geschockt und blieb seiner Linie, durch fußballerische Lösungen zum Erfolg zu kommen, treu. Dies sollte in Minute 30 belohnt werden. Nach einem genau getimten Eckball von Jana Vojteková erzielte Janina Minge per Kopf den hochverdienten Ausgleichtreffer. Kurz darauf verhinderte SC-Keeperin Lena Nuding, dass Turbine nicht erneut in Führung ging. Nach einem Konter zog Gina Chmielinski aus elf Metern Torentfernung ab, doch Nuding reagierte glänzend und verhinderte den Einschlag.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann großer Jubel auf Seiten der Hausherrinnen. Ein langer Ball von Jana Vojteková landete bei Minge, die diesen sofort in den Fünfmeterraum brachte. Dort stand SC-Stürmerin Stefanie Sanders perfekt und nickte den Ball zur 2:1-Führung für den Sport-Club ein.

SC-Frauen begeistern mit tollen Toren

Das Team von SC-Coach Kraus war es vorbehalten, das erste Ausrufezeichen der zweiten Hälfte zu setzen. Und was für eines! Nach einem Traumzuspiel von Sanders auf Buser bediente diese die noch besser postierte SC-Stürmerin Ereleta Memeti, die die Kugel mühelos zum 3:1 (54.) über die Linie drückte. Nur wenige Momente später sollte es für die ballsicheren und spielfreudigen Gastgeberinnen noch besser kommen. Rebecca Knaak wurde im Potsdamer Strafraum von den Beinen geholt. Stefanie Sanders schnappte sich den Ball und erhöhte per Foulelfmeter auf 4:1 (58.).

Trotz der klaren Führung zeigte sich Turbine weiterhin bemüht, noch einmal zu verkürzen, was Johanna Elsig in der 73. Minute auch gelang, als sie SC-Schlussfrau Nuding per Foulelfmeter überwand und die Potsdamerinnen auf 2:4 heranbrachte. Der Sport-Club gab nur wenige Minuten später durch Tyara Buser die richtige Antwort, als diese nach Zuspiel von Stefanie Sanders den alten Abstand wiederherstellte. Die mittlerweile eingewechselte Marie Müller konnte kurz vor Ende der Partie gar auf 6:2 (88.) erhöhen, ehe direkt vom Anstoß weg Turbine-Stürmerin Selina Cerci mit dem 3:6 (89.) aus Potsdamer Sicht den Schlusspunkt in einer äußerst unterhaltsamen Viertelfinalbegegnung setzte.

Tore: 0:1 (24.) Cerci, 1:1 (30.) Minge, 2:1 (40.) Sanders, 3:1 (54.) Memeti, 4:1 (58.) Sanders (Foulelfmeter), 4:2 (73.) Elsig, 5:2 (80.) Buser, 6:2 (90.+2) Müller, 6:3 (90.+3) Cerci.