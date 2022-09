SC Freiburg Neuer Gradmesser

Der SC Freiburg II will in der Wiesbadener Brita-Arena an die bislang überzeugenden Auftritte in dieser Saison anknüpfen. „Jeder stellt sich in den Dienst der Mannschaft, wir agieren auf dem Platz sehr geschlossen, auch bei der Arbeit gegen den Ball“, nennt Trainer Stamm Gründe für den guten Start. Dazu sei es nach dem größeren personellen Umbruch im Sommer ein Vorteil gewesen, dass die Saisonvorbereitung in diesem Jahr deutlich länger war.