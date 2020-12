SC Freiburg Nuding hält den Dreier fest

Das Freiburger Trainerteam veränderte die Anfangsformation aus dem letzten Ligaspiel gegen die TSG Hoffenheim auf drei Positionen. Mia Büchele, die ihr Startelf-Debüt feierte, stand für Lina Bürger, Stefanie Sanders für Sandra Starke und Samantha Steuerwald für Lisa Karl in der ersten Elf, die es gegen den Aufsteiger Meppen richten sollte.

Doch auch die Emsländerinnen wollten an ihre gezeigten Leistungen und den 2:1-Auswärtserfolg gegen den SC Sand anknüpfen und den ersten Heimsieg der Saison einfahren. Meppen startete besser in die Partie und war ab Mitte der ersten Hälfte auch das spielbestimmende Team. Der Sport-Club konnte sich zu diesem Zeitpunkt bei der erneut glänzend aufgelegten SC-Schlussfrau Lena Nuding bedanken, dass es mit einem schmeichelhaften 0:0 in die Kabinen ging.

Auch in Durchgang zwei zeichnete sich zunächst ein ähnliches Bild in der Meppener Hänsch-Arena ab. Die Gastgeberinnen waren das gefährlichere Team. Weitere Paraden von Nuding (56., 60., 64.) und die fehlende Kaltschnäuzigkeit der SVM-Offensivabteilung vor dem Freiburger Gehäuse standen der Führung des Tabellenvorletzten schlussendlich im Wege.

Kurz vor Ende der Partie konnten die SC-Frauen dennoch jubeln. Die mittlerweile eingewechselte Lina Bürger nutzte in der 81. Minute eine der wenigen Torgelegenheiten für den Sport-Club und stellte auf 1:0 aus Freiburger Sicht. Dieses spät erzielte Tor gab die Kraus-Elf nicht mehr aus den Händen und verteidigte mit großer Moral und Einsatzwillen die knappe Führung bis zum erlösenden Schlusspfiff.

Am Ende setzte sich mit dem SC Freiburg das an diesem Sonntag glücklichere, aber auch effizientere Team durch und entführte mit dem 1:0-Erfolg drei wichtige Punkte aus Meppen.

Der Sport-Club findet sich somit nach der Hinrunde mit nunmehr 15 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang wieder.

SC-Trainer Daniel Kraus sagte zum Match: „Es war super glücklich, dass wir die Partie gewonnen haben. Wir haben heute gegen einen sehr guten Gegner gespielt, der sich leidenschaftlich in die Bälle geworfen hat. In Halbzeit eins hatten wir nur ganz wenige Ballbesitzphasen, was nicht gut war. Trotz allem haben wir uns als Team dagegengestemmt, gekämpft und hinten raus etwas cleverer agiert. Lena Nuding hat heute ein sensationell gutes Spiel gemacht, und vorne haben wir aus zwei Chancen ein Tor erzielt. Das ist effizient, sollte aber nicht der Anspruch für die Partie gegen Leverkusen sein.“

Am kommenden Sonntag (20. Dezember, 14 Uhr) steht für die SC-Frauen bei Bayer 04 Leverkusen das erste Spiel der Rückrunde und gleichzeitig letzte Pflichtspiel des Jahres auf dem Programm. Mitte Februar setzt der SC die Runde gegen Sand fort.

SC Freiburg: Nuding (TW), Büchele (46. Starke), Knaak, Minge, Kayikci (90+4 Wittje), Stegemann, Memeti (68. Bürger), Sanders (90+4 Mégroz), Vojteková, Steuerwald, Müller (74. Buser).