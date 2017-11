SC Freiburg Nun auf Position eins

Nachrichten-Ticker

14:50 Sexismus-Vorwürfe: Britischer Kabinettschef unter Druck

London - Der Skandal um sexuelle Übergriffe britischer Politiker nimmt immer größere Dimensionen an. Vor allem Kabinettschef Damian Green gerät zunehmend unter Druck. Aufgrund einer in London kursierenden Liste mit Verfehlungen von Parlamentariern sind weitere Rücktritte möglich. Morgen berät Premierministerin Theresa May mit den Vorsitzenden der anderen Parteien über Konsequenzen. Es werde jetzt auch dem Vorwurf nachgegangen, dass sich auf Greens Computer im Parlament pornografisches Material befunden haben soll, sagte Innenministerin Amber Rudd dem britischen Sender BBC.

14:42 Puigdemont stellt sich in Belgien

Brüssel - Der abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat sich in Belgien den Behörden gestellt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Brüssel. Die Regierung in Madrid hatte einen Europäischen Fahndungs- und Haftbefehl gegen den 54-Jährigen sowie vier Ex-Minister der Regionalregierung erlassen, die sich nach Brüssel abgesetzt hatten. Die fünf Katalanen sollen noch heute einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Der hat dann bis morgen früh Zeit zu entscheiden, ob die Beschuldigten festgehalten werden.

13:47 Braunkohlegegner dringen in rheinischen Tagebau Hambach ein

Kerpen - Einen Tag vor Beginn der Weltklimakonferenz in Bonn sind Braunkohlegegner in den rheinischen Tagebau Hambach eingedrungen. Sie wollen mit Blockade-Aktionen für den Kohleausstieg demonstrieren. Ausgangspunkt war eine Demo gegen die weitere Verstromung der Braunkohle, an der nach Polizeiangaben rund 2500 Menschen teilnahmen. Die Verstromung von Braunkohle gilt als mit Abstand klimaschädlichste Form der Stromgewinnung und als wesentlich mitverantwortlich für ein mögliches Verfehlen der deutschen Klimaziele.

13:43 Opferzahl nach Autobombe in Syrien steigt auf 75

Damaskus - Die Zahl der Todesopfer nach dem Autobomben-Anschlag in der syrischen Ölprovinz Deir as-Saur ist auf 75 gestiegen. Mehr als 140 Menschen wurden bei dem Angriff gestern Abend verletzt, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete. Mindestens ein Sprengsatz detonierte demnach inmitten von Flüchtlingen, die sich am Ufer des Euphrat versammelt hatten. Nach Angaben der Beobachtungsstelle für Menschenrechte soll die Terrormiliz Islamischer Staat für den Anschlag verantwortlich sein.