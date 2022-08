SC Freiburg SC weiter auf Spitzenplatz

Der Gastgeber begann gegen den FC Viktoria Köln, der zuletzt mit drei Siegen eine perfekte Englische Woche absolviert hatte, hellwach. „Wir sind sehr gut reingekommen, haben uns Torchancen erspielt und waren griffig, was am Montag nicht so gewesen ist“, sagte SC-Trainer Thomas Stamm. „Die Intensität im Spiel mit dem Ball und gegen den Ball war gut, auch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Aber wir haben das zweite Tor nicht gemacht, obwohl wir viele Möglichkeiten hatten. Dann bleibt es eng. Aber der Sieg war verdient und wir sind froh, dass wir ihn nach dem nicht so guten letzten Spiel haben einfahren können.“

Gegenüber der ersten Saisonniederlage beim MSV Duisburg standen gegen die Rheinländer mit Kenneth Schmidt, Philip Fahrner, Lars Kehl und Merlin Röhl vier Spieler neu in der Startelf. Ganz neu und erstmals spielte Röhl für den SC II. Der Mittelfeldspieler war in dieser Woche vom FC Ingolstadt zu den Bundesligaprofis des Sport-Club gewechselt und absolvierte seinen ersten Einsatz im SC-Trikot. Für seinen ehemaligen Verein hatte der 20-Jährige zuvor schon in den ersten vier Partien dieser Drittligasaison auf dem Platz gestanden.