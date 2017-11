SC Freiburg Spitzenspiel im Möslestadion

Freiburg (pd). Es ist das Duell des aktuellen Tabellenführers gegen den Zweiten: Am 7. Spieltag der Frauen-Bundesliga empfängt der SC Freiburg heute, 13 Uhr, den Spitzenreiter VfL Wolfsburg im Möslestadion. Die Partie wird unter anderem live bei Sport1 übertragen

Beide Mannschaften haben nach sechs Spieltagen 16 Punkte auf dem Konto, und nur die um vier Treffer schlechtere Tordifferenz trennt den SC von den Gästen aus der Autostadt. Während der VfL wettbewerbsübergreifend seit elf Pflichtspielen ungeschlagen ist, kann der Sport-Club auf die beeindruckende Serie von 16 Bundesligaspielen ohne Niederlage verweisen.

Trotz der beeindruckenden Bilanz sieht SC-Trainer Jens Scheuer die Favoritenrolle klar verteilt. „Es ist keine Frage, wer als Favorit in dieses Spiel geht. Wir erwarten den absoluten Topgegner der Bundesliga und wissen, welch schwere Aufgabe auf uns zukommt.“ Der VfL sei ganz klar der Titelkandidat Nummer Eins, gespickt mit internationalen Topstars.

Bis auf Marie Müller und Kapitän Clara Schöne sind alle Spielerinnen beim SCF an Bord. „Unser großes Plus ist, dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten, das merkt man vor, während und nach jedem Training und bei den Spielen“, so Scheuer