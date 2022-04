SC Freiburg Südbaden-Derby

Die letzte Länderspielpause der Saison ist geschafft. Zum Abschluss der Länderspielpause testete die Mannschaft von Daniel Kraus bei der Eintracht aus Frankfurt. Die Partie im Stadion am Brentanobad endete mit einer 0:2-Niederlage, dennoch zeigt sich der Freiburger Cheftrainer grundsätzlich zufrieden. Besser will es der Sport-Club wieder am Sonntag machen: Seit vier Liga-Spielen sind die Freiburgerinnen ungeschlagen, mit dem Südbaden-Derby gegen den SC Sand soll diese Serie zum Abschluss des 20. Spieltags fortgeführt werden.

Einfach wird das Unterfangen jedoch nicht: „Sand hat sich in den vergangenen Monaten entwickelt. Das sieht man an unseren letzten beiden Begegnungen“, so Kraus. „Sie spielen mit viel Leidenschaft und Emotion und einer klaren Struktur. Das ist für Sand das Wichtigste.“