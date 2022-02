SC Freiburg Teuer verkauft gegen den Meister

Die Entscheidung fiel schließlich in der 60. Minute, als Hanna Glas nach Eckball per Kopf auf 3:0 erhöhte. Der SC versuchte nochmal alles, um zumindest zu einem Torerfolg zu kommen, doch am Ende sollte es bei einem verdienten 3:0-Auswärtserfolg für den amtierenden Meister bleiben, bei dem auf Freiburger Seite Melina Reuter ihr Bundesliga-Debüt gab.

„Ich habe heute wieder gute Ansätze gesehen. Aber es ist auch klar, dass Bayern eine Mannschaft ist, mit der wir uns nicht vergleichen müssen. Uns hat in den letzten Aktionen die Ruhe und Klarheit gefehlt“, so Daniel Kraus. „Wir wissen, woran wir nun weiterarbeiten müssen – auch wenn die kommende Aufgabe nicht leichter wird.“ Für die SC-Frauen folgt nun die nächste Länderspielpause, ehe es am 6. März nach Wolfsburg geht.