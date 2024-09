Scala Schopfheim: Hier gibt es noch das „echte“ Kino-Erlebnis

Auswahl an Kurzfilmen

Am Samstag nun stand ein Kurzfilmtag ins Haus. Die Auswahl der Kurzfilm-Pakete gebe der Verleiher vor. Zum Start des ersten Blocks namens „Mückenalarm“ mit 13 Filmchen haben sich rund 50 Zuschauer eingefunden, schätzt Peither. Die Spieldauer von 80 Minuten ist gerade vorbei. Die Gäste kommen die Treppe herunter, und eine Dame eilt schnurstracks zur Kasse. Hier bekommt sie den Stempel für die nächste Runde, betitelt mit „Europas Kurzfilmlieblinge“. „Nur dreimal“ sei sie hier gewesen, sagt die Kinofreundin „us Eie“ (Eichen), die eine echte Anhängerin werden möchte. Ein Paar aus Langenau schiebt sich zur Kasse, wo sie von der Kassenfee und von Vereinsfrau Sabine Imping begrüßt werden. Später teilt der Langenauer Gast mit, der Plan sei, die Vorstellungen um 18 und 20 Uhr zu besuchen. Die Ankündigung „Shit happens reloaded“ habe reizvoll geklungen. Es gelte bei zwölf kurzen Komödien herauszufinden, in welchem Land welche Art Humor herrsche.