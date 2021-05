Seit sechs Jahren hat die Freiwillige Feuerwehr Schallbach diverse Anläufe unternommen, um in den Genuss einer solchen Spende zu kommen. Am Donnerstag war es dann endlich so weit. In Anwesenheit der in voller Stärke angetretenen Kameraden sowie mehrerer Gemeinderäte konnten Schallbachs Bürgermeister Martin Gräßlin sowie Kommandant Frank Vetterlin aus den Händen der Vertreter des BGV Roland Fahrner (Vorsitzender), Ulrich Franz (Direktionsbevollmächtigter) und Oliver Naumann (Organisationsleiter) einen Spendenscheck in Höhe von 10 000 Euro in Empfang nehmen.

Die Spende ist zweckgebunden und dient im vorliegenden Fall der Anschaffung eines Wassernotwagens sowie eines Ölrettungswagens. Beide standen schon seit geraumer Zeit auf der Wunschliste der Schallbacher Feuerwehr.