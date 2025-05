Ein 59-jähriger Autofahrer hat in der Straße“Hinter der Eich“ zuerst ein geparktes Fahrzeug touchiert und landete am Ende auf einem anderen geparkten Auto, berichtet die Polizei. Der Mann war am Dienstagvormittag in Schallbach unterwegs, touchiwert ein Fahrzeug und beschädigte als Folge des Unfalls ein weiteres Auto. Der 59-Jährige wurde als Folge des Unfalls leicht verletzt, berichtet die Polizei in einer Meldung. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt, blanziert die Polizei.