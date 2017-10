Schallbach 33 neue Wohnungen in Planung

Von Silke Hartenstein

Es geht voran mit dem Neubaugebiet Hüttstall II. „Wir sind jetzt im Besitz aller Grundstücke“, verkündete Andreas Freiszlinger, Projektleiter Bauland und Projektentwicklung beim Freiburger Regionalbüro der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung (KE). Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans.

Schallbach. Die KE kümmert sich auf Basis eines städtebaulichen Vertrags mit der Gemeinde um die Beratung in der Bauleitplanung, den Grunderwerb, die Verwaltung und den Verkauf der Grundstücke, die Schlussabrechnung und den Saldenausgleich.

Den Vorentwurf für den Bebauungsplan präsentierte Tilmann Liewer, Freier Architekt im Lörracher Büro für Bauleitplanung BfB und Städtebau. Das rund 1,3 Hektar große Wohnbaugebiet am südöstlichen Ortseingang zwischen der Alten Poststraße und der Kreisstraße 6327 wird über die Alte Poststraße erschlossen, dazu soll im Inneren des Baugebiets mit dreizeiliger Bebauung eine Straßenspange mit zusätzlichem Anschluss an die Alte Poststraße angelegt werden. Kurze Stichstraßen im Südwesten und Nordwesten sollen die Erschließung ergänzen.

Vorgeschlagen sind Baufenster für zehn Einzelhäuser mit maximal 180 Quadratmeter und zehn Doppelhaushälften mit maximal 150 Quadratmetern Grundfläche. Vorgesehen sind für alle Haustypen eineinhalb Geschosse. Dies entspricht zwei Vollgeschossen, wobei das Obergeschoss im Satteldach anzuordnen ist.

Pro Gebäude sind maximal zwei Wohneinheiten geplant. Insgesamt wird mit 33 Wohnungen gerechnet, was rein rechnerisch 76 Einwohnern entspricht.

Das Gebiet steigt nach Südwesten hin verstärkt an. Im tiefer gelegenen Bereich an der Alten Poststraße könne von einer südöstlichen Orientierung der Gebäude ausgegangen werden, so Liewer. In den höher gelegenen Bereichen sei mit einer Orientierung nach Nordosten „mit Blauen-Blick “ zu rechnen.

In Stein gemeißelt ist der Plan noch nicht. Der Vorentwurf wird nun öffentlich ausgelegt, eventuelle Stellungnahmen dazu werden im Anschluss an die Offenlage ausgewertet. Wie Liewer ausführte, brauche es den Umweltbericht eines Grünplaners. Zur Einhaltung der Vorgaben des Artenschutzgesetzes sei eine Überprüfung auf das Vorkommen seltener oder geschützter Arten während einer gesamten Vegetationsphase erforderlich. Das Gelände müsse auf Kampfmittel untersucht und Ausgleichsflächen festgesetzt werden.

Die Schallprognose des Bad Bellinger Büros für Umwelt-Engineering stellte eine schwache Überschreitung der Grenzwerte zur Kreisstraße hin fest. Dies ließe sich mittels passiver Schallschutzmaßnahmen ohne größere Probleme auffangen, so Liewer, doch könne es sein, dass das Landratsamt gen K 6327 eine Schallschutzwand festsetze.

Bürgermeister Martin Gräßlin rechnet frühestens Mitte 2019 mit einem Baubeginn. 45 Interessenten hätten sich bereits gemeldet, sagte er und bat Bauwillige darum, sich direkt an die KE zu wenden.

Kontakt: Andreas Freiszlinger, Freiburger Regionalbüro der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH.