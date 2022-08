Schallbach 50 Jahre GVV: Wanderung mit Abschlussfest

Und hier kommt Schallbach ins Spiel. Dort nämlich ist die Ankunft am Rathausplatz um 12.45 Uhr vorgesehen – also zur Mittagszeit. Deshalb dauert der Aufenthalt in Schallbach auch eine ganze Stunde, bis 13.45 Uhr. Hier werden die hungrigen Wanderer mit Grillwürsten und Getränken bewirtet – und zwar im kühlen Schatten vor der Gemeindehalle. Dort steht bereits seit dem letzten Julidrittel das große Zelt, das eigens für das Jubiläum des Gesangvereins aufgebaut wurde. Das Zelt bleibt auch für das Schallbacher Zeechefescht vom 28. bis 30. August stehen, wird erst nach der GVV-Jubiläumswanderung wieder abgebaut und trägt nicht zuletzt einen guten Teil zur Klimatisierung des Gemeindesaals bei: Schließlich liegt der große Vorplatz vor dem Saal jetzt schon seit Wochen im Schatten.

Bürgermeister Christian Iselin rechnet für das GVV-Jubiläum mit mindestens 200 Besuchern in Schallbach. Er selber werde an diesem Tag mit repräsentativen Verpflichtungen beschäftigt sein, daher brauche er die Hilfe der Gemeinderäte bei der Bewirtung, bat er um Unterstützung. Hierzu signalisierten diejenigen Gemeinderäte, die am 11. September nicht im Urlaub sind, dann auch ihre Bereitschaft.