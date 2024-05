Eine andere Seite des Künstlers ist die Landschaftsmalerei. Und da hat es ihn nach Norwegen gezogen. In diesen Landschaften herrschen sowohl kalte als auch warme Farben. An nördlichen Sujets hat er auch Gletscherseen in einer Serie von Bleistiftzeichnungen und kolorierten Radierungen umgesetzt. Ein Marokko-Aufenthalt hat ihn zu stärkerer Farbigkeit in drei „Babuschen“-Bildern inspiriert - eine Hommage an Marrakesch.

Künstlerischer Werdegang wird in Ausstellung deutlich

Wo Willmann künstlerisch herkommt, war in der Ausstellung gut zu sehen. Eines seiner Vorbilder ist Alfred Hrdlicka, für Willmann „ein Leuchtfeuer unter den Bildhauern an der Stuttgarter Akademie“. Als er dort in den 1970er Jahren in der Bildhauerklasse des bedeutenden Stahlbildhauers Rudolf Hoflehner studierte, stand er auch in Kontakt zu Hrdlicka, der für seine drastische und ungeschönte Darstellung der menschlichen Gestalt bekannt war. Besonders die Figuration, die Hrdlicka wieder aktualisierte, hat auf Willmann abgefärbt. Im Zeichnerischen ist er vom großen Horst Janssen beeinflusst.

Der Künstler ist auch ein leidenschaftlicher Amateurmusiker. Er spielt Kontrabass im Oberrheinischen Sinfonieorchester Lörrach, ist dort in der Vorstandsarbeit und im Orchestermanagement ausreichend beschäftigt. Und bald wird er, wie er Dirigent Ulrich Winzer versprochen hat, im Blasorchester Lure mitwirken.