Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr durch zwei Nagelbretter. Wie die Polizei berichtet, hatte in der Nacht zum Mittwoch zwischen Mitternacht und 4.25 Uhr ein Unbekannter zwei präparierte und schwarz lackierte Nagelbretter auf die Straße gelegt. Das Ganze geschah quer über die Fahrspur der Alten Poststraße in Fahrtrichtung K 6327 in Schallbach. Am frühen Morgen fuhr ein Autofahrer über eines dieser Bretter. Dadurch wurde der linke Vorderreifen zerstört. Eine Suche der Polizei blieb ergebnislos.