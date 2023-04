Schallbach Betreuung eingeschränkt

Im Kindergartenjahr 2023/24 wird es zwar keine Kernzeitbetreuung für Grundschüler geben, doch eine verlässliche Ferienbetreuung zu den Zeiten, in denen der Kindergarten geöffnet ist.

Eine Umfrage unter Schallbachs Eltern hatte einen sehr geringen Bedarf an einer Kernzeitbetreuung im Jahr 2023/24 ergeben. Zugleich meldeten acht Eltern Interesse an einer Ferienbetreuung an. Diese wird 2023/24 im Kindergarten für rund sieben Wochen im Jahr von 7.30 bis 14 Uhr zum Preis von 15 Euro pro Tag wochenweise angeboten, ein Mittagessen kann dazu gebucht werden. Diesen Regelungen stimmte Schallbachs Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu.