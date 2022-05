Schallbach Bogensportler richten erstmals Meisterschaften aus

Im Rahmen dieser Veranstaltungen kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen an der Verbindungsstraße zwischen Schallbach und Wittlingen kommen.

Rückblick

In seinem Rückblick auf das vergangenen Jahr hob der Vorsitzende Dieter Fischer die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hervor. Die Regelungen erlaubten schon früh wieder einen eingeschränkten Trainingsbetrieb auf dem Freigelände. Dadurch war es möglich, sich auf die im Lauf des Jahres geplanten Wettbewerbe vorzubereiten.

Die Unterstützung durch die Gemeinde sei vorbildlich und geprägt von Augenmaß gewesen, teilt der Vorstand mit. Dadurch war es auch möglich, den Ausbau des Platzes durch den freiwilligen Einsatz vieler Mitglieder voranzutreiben. Auch konnten wieder Anfängerkurse angeboten werden, die auf großes Interesse stießen.

Sportliches

Sportleiter Matthias Jesch und der Jugendleiter Michael Meininger berichteten stolz von vielen Teilnahmen bei den Landes- und Deutschen Meisterschaften. Die Schallbacher Athleten gewannen fünfmal den Titel als deutscher Meister. Dabei konnten sie mehr als zehn deutsche Rekorde aufstellen.

Daneben wurden noch einige Landesmeistertitel gewonnen. Drei von den deutschen Meistertiteln wurden konnte der Nachwuchs für sich verbuchen.

Kürzlich haben die Bogensportfreunde auch ihre Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Der starke Wind war dabei eine Herausforderung, besonders für diejenigen, die große Distanzen schießen mussten.

Gewinner in einem besonderen Modus, bei dem die Eigenschaften der einzelnen Disziplinen und Altersgruppen herausgerechnet wurden, war erneut Dieter Fischer. Den zweiten Platz belegte Herbert Sinz.

In den Disziplinen brillierten die beiden Meininger-Brüder.

Malte Lewerenz und Eric Laleu nahmen in Thann in den Vogesen am Feldbogenturnier in anspruchsvollem Gelände teil. Dabei konnte Laleu den dritten Platz belegen, es war seine erste Teilnahme an so einem Turnier. Der erfahrenere Lewerenz belegte in der Klasse Recurve mit Visier den zweiten Platz.

Wahlen

Dieter Fischer wurde als Vorsitzender und Malte Lewerenz als Schriftführer bestätigt. Nicole Samira Staub folgt auf Stephan Jennrich als Kassenprüferin.

Ehrungen

Besondere Ehrungen wurden Dieter Fischer für seinen Einsatz für den Verein sowie den deutschen Meistern Joel Jennrich, David Meininger, Christian Meininger, Malte Lewerenz und Dieter Fischer zuteil.