Was wäre die Musik ohne die Liebe mit all ihren Facetten? Mit dem Liederabend „Kann denn Liebe Sünde sein?“ entführte Sängerin Sylvia Nopper ihr Publikum mit großer Stimme in die Welt der großen Gefühle. Die Schallbacher Kulturtage bot die Bühne für große Gefühle.