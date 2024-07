Schallbach: Chor macht Frieden zum Thema

Der Markgräfler Männerchor um Birte Niemann läutete mit klassischer Chorliteratur einen Wechsel ein. Mehrstimmig harmonierten Tenöre und Bässe, auch wenn es höher und höher ging. Bis zum letzten Ton wurde der „Brunnen vor dem Tore“ feinstimmig ausgesungen. Das galt auch für die immergrüne Hebel-Botschaft „Ne G’sang in Ehre“. Die Zugabe war der Ausreißer: Die Mannen besangen „Ein kühles helles Blondes“, abgekürzt: Bier.

Alles rund um den Mond

Den Schlusspart übernahm der Gesangverein Holzen um Ulrike Böhm. Bei dem großen gemischten Chor dreht sich seit einiger Zeit alles um den Mond. Grazile Harmonien übernahmen den Taktstock, und Böhm führte stimmlich die Generationen ihres Ensembles zusammen. Einmal ging der Mond auf, dann wieder wurde er als Gesprächspartner erkoren. Mit „Talking to the Moon“ sang sich Bruno Mars vor Jahren in Mädchenherzen. Anlass, die anmutige Chorseite zu präsentieren. Zum Schluss hieß es „Heute ist Vollmond“, ein melodischer Nena-Titel. Das hatten die Fans der Popikone gleich erkannt – und weil’s so schön war, erklang er gleich noch einmal von vorn und mit neuen Stimmen aus dem Publikum.