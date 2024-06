Schallbach: Defi am Feuerwehrhaus

Zum Preis für das Gerät – 1924 Euro – kommen die Einrichtung und eine Schulungspauschale in Höhe von insgesamt 415 Euro. Darum kümmert sich die Firma AED Defibrillator Scheer in Steinen. Der Inhaber Tim Scheer hatte in dem Gemeinderat am 25. April ein solches Gerät vorgestellt. Wird ein Defi zügig – idealerweise innerhalb von drei Minuten – bei Kammerflimmern eingesetzt, können die gezielten Stromstöße das Flimmern durchbrechen. Als Standort wurde der Eingangsbereich der Grundschule vorgeschlagen. Michael Sütterlin fand hierfür das zentraler gelegene Feuerwehrhaus besser. Der Gemeinderat einigte sich, den Defi an der nördlichen Seite des Feuerwehrhauses anbringen zu lassen. Als nächstes werde über das Gemeindeblatt ein Spendenaufruf für die Anschaffung veröffentlicht. Die nächsten Standorte mit öffentlichen Defis seien laut Scheer Wittlingen, Wollbach, Binzen und Efringen-Kirchen.

Zwei Europalettenkisten voller ausgemusterter, aber noch funktionstüchtiger Geräte der Schallbacher Feuerwehr können fortan von Feuerwehrleuten in der Ukraine genutzt werden. Hierfür gingen die Materialien an eine Feuerwehr in Brandenburg. Von dort aus werden sie weitergeleitet.