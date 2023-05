Schallbach Der Gospel in seiner ganzen Bandbreite

Jugendchor setzt Akzente

Die zehn Mädchen von „Singing Revolution“, dem Jugendchor des Gesangvereins Schallbach, entpuppten sich sowohl stimmlich als auch textsicher überzeugend. Ihre Titel sang die Jugendgruppe alle auswendig, dazu hatte die Chorformation mit Sehringer auch noch eine abwechslungsreiche Bühnenperformance passend zum Inhalt ihrer Songs einstudiert. Die modernen Songs „Other Side“, „Read all about it“, „Du schreibst Geschichte“, „Make you feel my Love“, „I’m still standing“, alle eingängig und zurückhaltend begleitet von Sehringer am Keyboard, kamen bestens beim Publikum an. „Read all about it“ von Emeli Sandé und Adeles sentimentales „Make you feel my Love“ sowie das rockige „Du schreibst Geschichte“ der Band Madsen ragten aufgrund der Interpretation der Hits und der schönen Stimmen der Mädchen besonders heraus.

Zu Elton Johns Hit „I’m still standing“ aus dem Jahr 1983 wippten und summten nicht nur die jungen, sondern auch die älteren Musikfans in der Kirche lebhaft mit und zeigten sich begeistert.