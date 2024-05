Dass die Eröffnung der Schallbacher Kulturtage durch die „Sugarfoot Stompers“ ein voller Erfolg war, war nicht überraschend – sie sind hier gern gesehene Gäste und sorgten zum mittlerweile vierten Mal für gute Stimmung vor vollem Haus. Insgesamt, sagte Willmann, kamen zu den Kulturtagen die Besucher auch von weiter her– so aus Müllheim, Lörrach und Basel in das Dorf mit seiner idyllischen barocken Dorfkirche. Bei der vorletzten Veranstaltung der Schallbacher Kulturtage, dem Konzert „Kann denn Liebe Sünde sein“ war die Kirche St. Peter und Paul gut besetzt.

Insgesamt seien die Künstler auch von der Atmosphäre der Kirche sehr angetan. Zur Atmosphäre trug diesmal Willmanns Ausstellung „Querbeet“ bei, mit Radierungen, Stillleben, Totentänzen, Naturimpressionen und Skulpturen. Hierfür schöpfte der 75-jährige noch einmal aus seinem großen Oeuvre – fortan, so seine Ankündigung, werde er weiter künstlerisch tätig sein, doch keine öffentlichen Ausstellungen mehr bestücken. Im Rahmen der insgesamt sieben Veranstaltungen fand auch die Ausstellung ein zahlreiches Publikum. Neu ist das Piano in der Kirche, eine Spende von Piano Hagen aus Auggen, einem der fünf Sponsoren der Kulturtage. Überhaupt mangelt es dem Organisationsteam nicht an Unterstützung – vor allem aus Schallbach. Die Veranstaltungsreihe soll 2025 fortgesetzt werden.