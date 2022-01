Schallbach Die schlecht versorgten Bereiche zuerst

Was die restlichen schlecht versorgten Bereiche Hinter der Eich und Blauenstraße betrifft, will die Gemeinde am Ball bleiben, eventuell über die „Weiße Flecken Regelung“. Weiße Flecken sind Gebiete, in denen nur eine Geschwindigkeit von maximal 30 Megabit pro Sekunde zur Verfügung steht. In Gebieten, wo der Ausbau unwirtschaftlich ist, gibt es hierfür Fördermöglichkeiten durch den Bund. Der Rest von Schallbach, so Iselin, sei gar nicht so schlecht versorgt: „Man kann damit leben.“

Fiber to the curb (FTTC) ist eine Anschlussvariante von Breitband, bei der die Glasfaserkabel bis an den Verteilerkasten am Gehwegbereich verlegt sind, von dort aus wird der Kabelweg bis zur Anschlussdose in der Zimmerwand noch mit einem Kupferkabel überbrückt.