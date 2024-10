Schallbach: Die Schweizer Förderung fließt blitzschnell

Mit einer großen Glocke läutete Rolf-Dieter Blum den Start der Tour ein. Mit der Aktion erinnerte er an den Gemeindediener Reinhard Behringer, der bis 1971 mit der Glocke durchs Dorf gelaufen ist, um lokale Nachrichten zu verkünden. Die Wanderung führte vom Rathaus zum Radweg, von dort zum Rümminger Bammerthüsli und zur Grenze am Läufelberg. Weiter ging es zum Schallbacher Bammerthüsli, zum Denkmal am Läufelberg und zum Friedhof/Wasserreservoir.