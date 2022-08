Schallbach Drei Tage zwanglos gefeiert

Das Ehepaar Marlies und Adolf Fleischer aus Lörrach-Haagen kam wie viele Gäste mit dem Fahrrad und freute sich „Leute getroffen zu haben, die man drei Jahre nicht gesehen hat“.

Die junge Efringen-Kirchenerin Christina war wie Fleischers schon mehrmals Gast. Sie schätzt am Fest die Gemütlichkeit in den Buden und auf der Dorfstraße. „Das altersmäßig bunt gemischte Publikum ist ebenfalls voll nach meinem Geschmack“, sagte sie.

Tobias Arndt aus Eimeldingen war mit einer Gruppe von jungen Leuten am Sonntagmittag erfreut darüber, dass „endlich wieder etwas geht in Sachen Festivitäten in der Gegend“. In Schallbach mag er besonders die liebevolle Gestaltung der Buden und Beizen und das Angebot an Speis und Trank.

Christine Seitzl aus Weil am Rhein hat die Erinnerung an schöne Stunden in vergangenen Jahren nach Schallbach gelockt und die Überzeugung, auch 2022 hier wieder nette Leute zu guten Gesprächen zu treffen. „Einzig ein paar mehr fleischlose Speisen würde ich mir wünschen“, ist eine Anregung der Weiler Seniorin an die Veranstalter.

Für diese sei das Zeechefest über die Erwartungen hinaus gelaufen, sagte der Personalkoordinator und Feuerwehrmann Daniel Sütterlin. „Wir haben aufgrund des großen Andrangs an allen Tagen erfreulicherweise auch solche Mitbürger, die nicht Mitglied eines Veranstalter-Vereins sind, zusätzlich als Helfer auftun können“, zeigte er sich erfreut. Dadurch sei die Zahl der Helfenden auf genau 303 angewachsen – knapp die Hälfte der Einwohnerzahl Schallbachs. Besonders erfreulich sei gewesen, dass es keinerlei Murren gab, wenn es zu den Stoßzeiten an den Essenausgaben oder an der Tombola zu Wartezeiten kam. Die Tombola, wichtige zusätzliche Einnahmequelle der Vereinsgemeinschaft, sei sicher deshalb ein Renner gewesen, weil es dank Unterstützung der regionalen Geschäftswelt attraktive Preise gab.

Ideen für nächstes Jahr

Neue Ideen, um das Fest im kommenden Jahr noch besser zu machen, haben die veranstaltenden Vereine auch schon. So soll der Kindernachmittag am Montag wie einst mit einer Schießbude oder Ähnlichem auch für ältere Besucher aufgewertet werden.