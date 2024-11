Schallbach: Eichen fallen bei Sturm

Der große Eichenbestand im 50 Hektar großen Gemeindewald habe in den vergangenen Jahren für gute Gewinne gesorgt, auf dem Holzmarkt sei Eiche gefragt gewesen. Auffällig hoch im noch laufenden Jahr sei der Anteil an „zufälliger Nutzung“. Die ungeplante Nutzung infolge von Bruch-, Wurf- oder Befallsholz liegt rund dreimal höher als in den Vorjahren.

Heftige Sommerstürme schädigen Laubbäume

Der Grund dafür seien die beiden heftigen Sommerstürme des Jahres 2023, erklärte Schwab. Würden infolge eines Sturms dicke Eichenäste abbrechen, litten dadurch auch die Wurzeln des Baums. Um dann den Baum noch gewinnbringend vermarkten zu können, müsse dieser rechtzeitig gefällt werden, so Schwab: „Viele Eichen gehen über den Jordan, wenn wir sie nicht hauen“.