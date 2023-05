Schallbach Ein Höhepunkt der Kulturtage

In einem Bauerngarten vor der Barockkirche blühen violette Schwertlikien. Auf dem Kirchturm brütet ein Storch und aus dem alten Dorfbrunnen plätschert Wasser vor sich hin. Das in warmen Rottönen gehaltene Kirchengestühl ist im Chorraum noch vorhanden. Ein perfekter Ort für die Kammermusik des Streichquartetts „Quelle Surprise“, die das Publikum mit ihrer Spielfreude am Freitagabend faszinierte.