In seiner Sitzung am Donnerstag befasste sich der Gemeinderat mit dem Antrag der BSFD auf Bau eines überdachten Freisitzes mit anschließendem „Bogenkino“ und einer Werbefläche, eines Siegerpodests samt weiterer Werbefläche und zwei eingezäunten Mobiltoiletten. Der fünf Meter breite Freisitz mit drei Meter hohem Schrägdach soll an den bestehenden, mit Holz verkleideten Container zur Wittlinger Straße hin angebaut werden.

Daran wiederum schließt sich laut den Plänen als fliegender Bau ein gut drei Meter breites und knapp drei Meter hohes Bogenkino an. Bogenkinos sind in der Regel Indoor-Anlagen, in denen man auf bewegte Ziele auf einer Leinwand schießen kann. Es gibt sie aber auch unter freiem Himmel.