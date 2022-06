Schallbach Engagierte Frauen pflegen lebendige Kontakte

Die üblichen Aktivitäten waren weitgehend eingeschränkt oder konnten gar nicht stattfinden. Es sei aber dem Verein ein großes Anliegen gewesen in dieser schweren Zeit wenigstens etwas mit den Mitgliedern und Dorfbewohnern in Kontakt zu bleiben. So gab es über die Jahre zweimal einen gemütlichen Hock im Pfarrgarten. Trotz der Einhaltung strenger Corona-Auflagen war es die Resonanz in beiden Fällen gut. Des Weiteren konnte ein Halbtagsausflug in das Markgräfler Brauwerk in Tannenkirch durchgeführt werden. Um für ausgefallene Veranstaltungen einen kleinen Ausgleich zu schaffen, wurden alle Dorfbewohner in der Adventszeit 2020 mit einem selbstgebastelten Stern mit Kerze und einer schönen Weihnachtskarte bedacht und zu Silvester 2021 mit einem Glückskleepflänzchen.