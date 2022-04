Schallbach Für alle Wünsche zu wenig Personal

Auf die Umfrage unter den Eltern folgte die neue Bedarfsplanung, gemeinsam mit Elternbeirat, Kindergartenleitung und -ausschuss. Bei Berücksichtigung aller Wünsche und dem Beibehalt der Nachmittagsbetreuung, sagte der Bürgermeister, hätte man eine zusätzliche Erzieherin für 28 Wochenstunden gebraucht, dies hätte für die Gemeinde 40 000 Euro zusätzliche Kosten bedeutet.

Geringe Kostendeckung

Um Kosten ging es auch bei der Berechnung der neuen Kitagebühren. Diese wurden letztmals 2016 und 2017 angehoben. Derzeit liegt der Kostendeckungsgrad durch die Elternbeiträge laut Bürgermeister Christian Iselin bei lediglich neun Prozent. Rund 20 Prozent sollten es jedoch sein, wie die Kommunalaufsicht bemerkt hätte, und: „Wir haben im Moment einen negativen Haushalt.“

Zudem habe seine Abfrage in Schallbachs Nachbarorten gezeigt, dass deren Kitagebühren um einiges höher lägen, außer in Fischingen. Die künftigen Schallbacher Gebühren, so Iselin, brächten voraussichtlich Mehreinnahmen von 600 bis 700 Euro im Monat.

Änderungen Kita-Gebühren ab 1. September 2022:

– Regelgruppe: 98 Euro/Monat (aktuell 105 Euro/Monat)

– VÖ Kindergarten: 137 Euro (aktuell 115 Euro)

– VÖ Kinderkrippe: 324 Euro (aktuell 250 Euro)

– Krippengruppe halbtags: 255 Euro (derzeit 170 Euro).

Die Gebühren für ein Geschwisterkind steigen – außer in der Regelgruppe: in der Halbtagsgruppe um 23 Prozent, in der Krippe VÖ um 62 Prozent, in der Halbtagskrippengruppe um 85 Prozent. Besuchen zwei Kinder einer Familie den Kindergarten, gilt die Geschwisterermäßigung für das Kind mit der günstigeren Betreuungsform.