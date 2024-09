Schallbach: Funkvernetzte Melder und mehr Urlaub

Dieser Empfehlung des Feuerwehrkommandanten Tim Wackernagel kommt der Gemeinderat nun nach. Einstimmig vergab der Gemeinderat den Auftrag an die Firma Weber Feuerschutz aus Bad Krozingen. Die Kombination aus funkvernetzten Rauchmeldern und Funkmodulen wird installiert im Bürgersaal, dessen Anbau und dem auch von der Zeeche-Clique genutzten Keller, in den Büroräumen und dem Treppenhaus des Rathauses, im Kindergartengebäude sowie im Feuerwehrhaus. „Mit der Firma arbeiten wir sehr intensiv zusammen und haben da einen direkten Ansprechpartner“, stellte Bürgermeister Christian Iselin fest und Kommandant Wackernagel fand: „Das sind einfach kurze Dienstwege“.

Wackernagel informierte auch über den in Schallbach recht häufig zu hörenden Sirenenalarm. Die Sirene solle künftig erst ab Brandstufe zwei zu hören sein, kündigte er an, zumal die Alarmierung der Kameraden in erste Linie über digitale Meldeempfänger laufe. Zu dieser Stufe gehören Feuer in Gebäuden, Wohnungs- und große Fahrzeugbrände.