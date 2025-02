Schallbach: Gemeinde hebt Gebühren maßvoll an

So weit wollen die Verantwortlichen in Schallbach nicht gehen und lehnen sich bei den Beitragserhöhungen an die Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbände an. Somit liegt die Kostendeckung über die Elternbeiträge ab kommendem September bei 14,2 Prozent. „Das ist immer noch unter 20 Prozent, aber es soll für die Eltern auch finanzierbar sein“, sagte Schallbachs Bürgermeister Christian Iselin in der Sitzung des Gemeinderats dazu.

Insgesamt steigen die Elternbeiträge ab September um 7,5 Prozent, die jüngste Gebührenerhöhung war ein Jahr zuvor. Die Elternbeiträge für Geschwisterkinder im selben Kindergarten dagegen wurden zuletzt im September 2022 erhöht, daher steigen diese nun stärker an. Der Gemeinderat stimmte den neuen Elternbeiträgen zu.