Schallbach Gemeinsam für mehr Sicherheit

Arbeiten an vier „Baustellen“

Baustelle eins war die Erneuerung des Reisigs in den drei am Aktionstag 2019 geschaffenen Reisigwällen links vom „Neuströßli“ am Hang gen Fischingen. Schlammablagerungen im alten, brüchig gewordenen Reisig bewiesen, dass die Wälle seit der Anlage ihren Zweck erfüllt haben.

Auf Baustelle zwei am tiefsten Punkt des Radwegs neben der Kreisstraße 6327 wurde der zuvor bodenebene Einlaufschacht erneuert und Betonschutzringe auf dem Schacht angebracht. Sie sollen verhindern, dass mit dem Regen auch Schlamm, Äste und Laub in den Regenwasserkanal gespült werden. Damit das Regenwasser – ob stark oder schwach – weiterhin in die Schächte hineinfließen kann, wurden die Betonringe vor Einbau mittels Bohrer mit vielen Löchern versehen.

Auch an Baustelle drei am Radweg neben der Kreisstraße auf Höhe der „Alten Post“ kam schweres Gerät zum Einsatz. Dort fließt bei Starkregen das Wasser aus einem einmündenden Feldweg über die Straße und hinab ins Dorf. Künftig soll eine lang gezogene Stellkante aus massiven Steinblöcken das Wasser ableiten in den, ebenfalls an diesem Tag vergrößerten Schachteinlauf.

Auf Baustelle vier mitten im Dorf schufen drei Männer beim „Wegli“ auf Höhe des Transformatorenhauses einen zusätzlichen Sickerschacht mit Einlauf. Dort befindet sich eine größere Betonabdeckung des eingedolten Grabens und dieser Teil des Wasser ableitenden Rohres war beim jüngsten Starkregen nicht voll ausgelastet. Souverän leitete Albert Blauel die Arbeiten an und erzählte, wie sich das „Wegli“ bei Starkregen in einen Bach verwandelt hatte.

In der Woche davor hatte der Werkhof des Gemeindeverwaltungsverbands Vorderes Kandertal den Eggraben von Unrat befreit – schließlich muss das Wasser unterhalb der Kreisstraße gut abfließen können.

Abschließend trafen sich alle Helfer zum gemeinsamen Imbiss. Für einige davon war es nicht der letzte Arbeitseinsatz an diesem Tag – abends galt es, sich um Einhaltung der 3G-Regeln beim Schallbacher Scheibenfeuer zu kümmern (wir berichten noch).