Schallbach Heizanlage verliert Wasser

Schallbach (sih). Der Winter steht vor der Tür und der Kessel der Gasheizung für den Gemeindesaal verliert Wasser. Daher genehmigten die Gemeinderäte nach kurzer Diskussion einstimmig die Erneuerung der Heizanlage. Die hierfür laut Kostenschätzung erforderlichen 30 000 Euro sind nicht in den laufenden Haushalt eingestellt.

An sich hätten etliche Gemeinderäte die überplanmäßige Ausgabe lieber als Tagesordnungspunkt in die kommende Sitzung aufgenommen. Christian Iselin schlug vor, im Zuge der Heizungserneuerung den Anschluss für eine Wärmepumpe einzuplanen. Zur Wärmepumpe sagte Bürgermeister Martin Gräßlin, dann bräuchte man auch einen Stromspeicher, da sich Wärmepumpen eher für Gebäude eigneten, in denen der tagsüber erzeugte Strom auch tagsüber verbraucht werde. Zudem sei die mittels Wärmepumpe erzeugte Wärme eher für Fußbodenheizungen geeignet.

Wie Iselin sagte, hätte er gern ein längerfristiges Konzept zur Heizanlage geplant. Hierzu meinte Gräßlin, man müsse jetzt rasch handeln, denn der Gemeindesaal werde für Veranstaltungen, Proben und Gemeinderatssitzungen gebraucht, zudem seien die zwei Wohnungen im Rathaus an die Heizanlage angeschlossen.